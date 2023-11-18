Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:15, 18 ноября 2023Россия

Средства ПВО сбили украинский беспилотник над российским регионом

Губернатор Богомаз: средства ПВО сбили украинский БПЛА над Брянской областью
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Утром 18 ноября средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Брянской областью, об этом в Telegram-канале сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Унечским районом сбит беспилотный летательный аппарат», — отметил он.

По словам Богомаза, пострадавших и разрушений не последовало. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Утром 16 ноября губернатор сообщил о том, что средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника на подлете к Брянску. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.

В ночь на 14 ноября четыре дрона Вооруженных сил Украины были сбиты над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями. По данным оборонного ведомства, все аппараты принадлежали к классу беспилотников самолетного типа.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль отверг сделку с ХАМАС по освобождению заложников

      Одного из самых известный киллеров освободили в России

      В России заявили о служении Европы хозяину и ее отказе от твердости

      В Херсонской области заявили об обреченности операции ВСУ на Днепре

      Олимпийский чемпион Ханю развелся через три месяца после свадьбы

      Экономист указал на снижение торговой значимости Евросоюза для России

      Лукашенко высказался об отношениях с Латвией

      Назван топ наиболее бюджетных авто с пробегом

      Средства ПВО сбили украинский беспилотник над российским регионом

      Российский военный рассказал о работе мобильных бригад на пикапах под Купянском

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости