Средства ПВО сбили украинский беспилотник над российским регионом

Губернатор Богомаз: средства ПВО сбили украинский БПЛА над Брянской областью

Утром 18 ноября средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Брянской областью, об этом в Telegram-канале сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Унечским районом сбит беспилотный летательный аппарат», — отметил он.

По словам Богомаза, пострадавших и разрушений не последовало. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Утром 16 ноября губернатор сообщил о том, что средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника на подлете к Брянску. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.

В ночь на 14 ноября четыре дрона Вооруженных сил Украины были сбиты над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями. По данным оборонного ведомства, все аппараты принадлежали к классу беспилотников самолетного типа.

