Брянский губернатор сообщил об уничтожении двух украинских беспилотников
Губернатор Богомаз: на подлете к Брянску уничтожены два украинских беспилотника
На подлете к Брянску уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в Telegram.
«Силами противовоздушной обороны Министерства обороны РФ уничтожено два беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — уточнил губернатор.
Богомаз добавил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. На месте случившегося работают оперативные службы.
В ночь на 14 ноября четыре дрона Вооруженных сил Украины были сбиты над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями. По данным оборонного ведомства, все аппараты принадлежали к классу беспилотников самолетного типа.