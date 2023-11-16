Брянский губернатор сообщил об уничтожении двух украинских беспилотников

Губернатор Богомаз: на подлете к Брянску уничтожены два украинских беспилотника

На подлете к Брянску уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в Telegram.

«Силами противовоздушной обороны Министерства обороны РФ уничтожено два беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — уточнил губернатор.

Богомаз добавил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. На месте случившегося работают оперативные службы.

В ночь на 14 ноября четыре дрона Вооруженных сил Украины были сбиты над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями. По данным оборонного ведомства, все аппараты принадлежали к классу беспилотников самолетного типа.