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08:24, 16 ноября 2023Россия

Брянский губернатор сообщил об уничтожении двух украинских беспилотников

Губернатор Богомаз: на подлете к Брянску уничтожены два украинских беспилотника

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

На подлете к Брянску уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в Telegram.

«Силами противовоздушной обороны Министерства обороны РФ уничтожено два беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — уточнил губернатор.

Богомаз добавил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. На месте случившегося работают оперативные службы.

В ночь на 14 ноября четыре дрона Вооруженных сил Украины были сбиты над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями. По данным оборонного ведомства, все аппараты принадлежали к классу беспилотников самолетного типа.

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