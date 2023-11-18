Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:35, 18 ноября 2023Культура

Гуфа проверят на оскорбление чувств верующих

Гуфа проверят на оскорбление чувств верующих из-за видео со священниками

Фото: @therealguf / Mash

Российского хип-хоп-исполнителя Алексея Долматова, выступающего под псевдонимом Гуф, проверит Следственный комитет (СК) РФ на оскорбление чувств верующих из-за видео со священниками под песню «Тем, кто с нами». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Уточняется, что на Долматова пожаловались активисты православного движения «Сорок сороков». Они написали обращение в СК, в котором попросили наказать исполнителя по статье об оскорблении чувств верующих. Кроме того, участники движения обратились к ведомству с просьбой проверить песню на пропаганду употребления наркотиков.

В «Сорок сороков» также призвали отменить ближайший концерт Долматова, который должен пройти в Москве 14 декабря. Как утверждает инициатор обращения Георгий Солдатов, действия исполнителя являются кощунственными по отношению ко всем святым.

Ранее активисты «Сорок сороков» потребовали лишить гражданства России певца Эдуарда Шарлота. Причиной стало недавнее видео, на котором 25-летний артист демонстративно прибил фотографию патриарха Кирилла вместе со своим военным билетом к распятию.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Действующий украинский летчик прилетел в Россию

      В оргкомитете Игр дружбы ответили WADA

      В Крыму под горой Ай-Петри пробурили 7-километровый гидротоннель

      Украинский генерал заявил об угрозе коррупции ВСУ

      В Баку опровергли сообщение об обстреле позиций ВС Армении на границе

      В Польше заявили о тяжелом положении Украины

      Доктор Гинзбург назвал приводящие к тромбозам продукты

      Ракета Starship взорвалась в воздухе вскоре после старта

      Starship совершил второй испытательный пуск

      Эрдоган вновь пообещал добиться наказания руководства Израиля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости