Гуфа проверят на оскорбление чувств верующих из-за видео со священниками

Российского хип-хоп-исполнителя Алексея Долматова, выступающего под псевдонимом Гуф, проверит Следственный комитет (СК) РФ на оскорбление чувств верующих из-за видео со священниками под песню «Тем, кто с нами». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Уточняется, что на Долматова пожаловались активисты православного движения «Сорок сороков». Они написали обращение в СК, в котором попросили наказать исполнителя по статье об оскорблении чувств верующих. Кроме того, участники движения обратились к ведомству с просьбой проверить песню на пропаганду употребления наркотиков.

В «Сорок сороков» также призвали отменить ближайший концерт Долматова, который должен пройти в Москве 14 декабря. Как утверждает инициатор обращения Георгий Солдатов, действия исполнителя являются кощунственными по отношению ко всем святым.

Ранее активисты «Сорок сороков» потребовали лишить гражданства России певца Эдуарда Шарлота. Причиной стало недавнее видео, на котором 25-летний артист демонстративно прибил фотографию патриарха Кирилла вместе со своим военным билетом к распятию.