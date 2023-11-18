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21:46, 18 ноября 2023Силовые структуры

Криминалист рассказал про задержание киллера Саши Солдата в 1999 году

Криминалист Игнатов: киллер Саша Солдат в 1999-м сам не сдавался, его задержали

Бывший оперативный сотрудник регионального управления по борьбе с оргпреступностью (РУБОП) по Москве Михаил Игнатов рассказал «Известиям» про задержание киллера Саши Солдата в 1999 году.

По словам Игнатова, оперативникам удалось вычислить съемное жилье, где укрывался киллер. Поняв, что его окружили сотрудники правоохранительных органов, а не бандиты, Саша Солдат сам вышел из квартиры.

Игнатов также предположил, что Александр Пустовалов сам распространял информацию о том, где находится, чтобы его задержали, Как считает бывший оперативник, Саша Солдат мог считать, что в СИЗО ему безопаснее, чем на свободе.

Ранее 18 ноября стало известно, что Пустовалов вышел из колонии в Тверской области спустя 24 года заключения. Он считается одним из самых известных киллеров 1990-х годов, на его счету порядка 30 убийств.

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      Марина Совина
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