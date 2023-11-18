Крупные американские кинокомпании ответили бойкотом на слова Маска

HR: Warner Bros. и Paramount остановили размещение рекламы в X после слов Маска

Крупные американские кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate приостанавливают размещение рекламы с социальной сети X. Так они ответили на слова ее владельца — предпринимателя Илона Маска. Об этом пишет Hollywood Reporter.

Ранее таким же бойкотом Маску ответили компании Apple, Walt Disney и IBM. Они временно перестали размещать рекламу в X после поддержки Маском антисемитской публикации.

В свою очередь, Илон Маск пригрозил заблокировать любого пользователя X за публичные призывы к геноциду той или иной этнической группы.

Ранее Маск в X одобрил публикацию, где говорилась, что сообщества евреев якобы распространяют ненависть к белым. Кроме того, он обвинил американскую еврейскую неправительственную организацию ADL, а также другие подобные группы в продвижении «антибелого, антиазиатского или любого другого расизма», призвав прекратить это.

За подобную позицию бизнесен подвергся критике. Официальный представитель Белого дома Эндрю Бейтс обвинил его в продвижении антисемитизма.