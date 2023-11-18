Илон Маск пригрозил термоядерным иском выступившим против Twitter организациям

Маск пригрозил термоядерным иском СМИ и компаниям, выступившим против Twitter

Владелец соцсети X (бывшая Twitter) Илон Маск пригрозил термоядерным иском всем организациям, выступившим против платформы на фоне обвинений его в антисемитизме. Об этом он написал в своем аккаунте в X.

«В понедельник за долю секунды будет открыт иск. X Corp подает термоядерный иск против СМИ и всех, кто участвовал в этом мошенническом нападении на нашу компанию», — заявил предприниматель.

Ранее стало известно, что крупные американские кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate приостанавливают размещение рекламы в социальной сети X на фоне антисемитских высказываний Илона Маска.

До этого таким же бойкотом Маску ответили компании Apple, Walt Disney и IBM. Они временно перестали размещать рекламу в X.

Илон Маск в X одобрил публикацию, где говорилась, что сообщества евреев якобы распространяют ненависть к белым. Кроме того, он обвинил американскую еврейскую неправительственную организацию ADL, а также другие подобные группы в продвижении «антибелого, антиазиатского или любого другого расизма», призвав прекратить это.

За подобную позицию бизнесмен подвергся критике. Официальный представитель Белого дома Эндрю Бейтс обвинил его в продвижении антисемитизма.