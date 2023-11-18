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19:12, 18 ноября 2023Спорт

Медведев вылетел с Итогового турнира ATP

Даниил Медведев проиграл Синнеру в полуфинале и вылетел с Итогового турнира ATP

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Россиянин Даниил Медведев вылетел с Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинальном матче отечественный теннисист проиграл итальянцу Яннику Синнеру. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 1:6. Спортсмены провели на корте 2 часа 29 минут.

27-летний Медведев — третья ракетка мира. Он уступает только сербу Новаку Джоковичу и испанцу Карлосу Алькарасу, которые разыграют еще одну путевку в финал Итогового турнира. 22-летний Синнер идет на четвертой строке рейтинга ATP.

Итоговый турнир АТР проходит в Турине и продлится до 19 ноября. Призовой фонд соревнований составляет 15 миллионов долларов.

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      Дарья Коршунова
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