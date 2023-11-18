Менеджер показал картину с целующим руку Нурмагомедова Макгрегором

Менеджер Абдель-Азиз показал картину с целующим Нурмагомедову руку Макгрегором

Менеджер смешанных единоборств (MMA) Али Абдель-Азиз опубликовал в соцсети X картину с участием экс-чемпионов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

На изображении, сгенерированном искусственным интеллектом, ирландец стоит на одном колене перед россиянином, восседающим на троне с чемпионским поясом UFC. Макгрегор целует руку Нурмагомедова.

Ранее Абдель-Азиз был менеджером Нурмагомедова. На данный момент он работает еще с одним россиянином, действующим обладателем пояса UFC в легком весе Исламом Махачевым.

Нурмагомедов и Макгрегор встретились в октагоне в октябре 2018 года. Поединок завершился победой россиянина в четвертом раунде.