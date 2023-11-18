Минобороны сообщило об отражении четырех атак ВСУ на запорожском направлении

Минобороны сообщило, что ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ вблизи Работино

Российские военные отразили еще четыре атаки со стороны Украины на запорожском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он указал, что российскими войсками, ударами авиации, а также огнем артиллерии отражены четыре атаки 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ. Как отметил Конашенков, это произошло в районе поселения Работино в Запорожской области.

Утверждается, что нанесено огневое поражение живой силе и технике 33-й механизированной и 80-й десантной бригад ВСУ. Бои велись вблизи Работино и села Вербовое в ДНР. Таким образом, общие потери ВСУ составили до 140 военных, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Помимо этого, российские военные отразили еще одну атаку ВСУ в ДНР. В Минобороны сообщали, что противник атаковал российские позиции в районе села Новомихайловка.

Ранее также российские военные отчитались об уничтожении цели на украинском аэродроме в Днепропетровской области. По данным российского оборонного ведомства, ВС РФ разбили склад авиационных боеприпасов ВСУ на аэродроме «Лозоватка»под Кривым Рогом.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.