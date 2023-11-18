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13:38, 18 ноября 2023Россия

Минобороны сообщило об отражении четырех атак ВСУ на запорожском направлении

Минобороны сообщило, что ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ вблизи Работино

Фото: Stringer / Reuters

Российские военные отразили еще четыре атаки со стороны Украины на запорожском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он указал, что российскими войсками, ударами авиации, а также огнем артиллерии отражены четыре атаки 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ. Как отметил Конашенков, это произошло в районе поселения Работино в Запорожской области.

Утверждается, что нанесено огневое поражение живой силе и технике 33-й механизированной и 80-й десантной бригад ВСУ. Бои велись вблизи Работино и села Вербовое в ДНР. Таким образом, общие потери ВСУ составили до 140 военных, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Помимо этого, российские военные отразили еще одну атаку ВСУ в ДНР. В Минобороны сообщали, что противник атаковал российские позиции в районе села Новомихайловка.

Ранее также российские военные отчитались об уничтожении цели на украинском аэродроме в Днепропетровской области. По данным российского оборонного ведомства, ВС РФ разбили склад авиационных боеприпасов ВСУ на аэродроме «Лозоватка»под Кривым Рогом.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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