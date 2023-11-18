Российские военные отразили атаку ВСУ в ДНР

Минобороны: российские военные отразили атаку ВСУ на южнодонецком направлении

Российские военнослужащие отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ», — рассказали в оборонном ведомстве. Уточняется, что противник атаковал в районе села Новомихайловка в Донецкой народной республике.

Помимо этого, в районе села Старомайорское российские военные поразили живую силу и технику подразделения 128-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 70 бойцов, два бронетранспортера, два автомобиля и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.

Ранее в Минобороны заявили, что за прошедшую неделю российские войска нанесли 24 групповых удара в зоне проведения специальной военной операции.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.