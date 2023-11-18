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15:54, 18 ноября 2023Культура

Режиссер «Брата-3» прокомментировал отказ в выдаче прокатного удостоверения

Режиссер «Брата-3» Переверзев заявил, что Минкульт не устроило название фильма

Кадр: фильм «Брат-3»

Режиссер фильма «Брат-3» прокомментировал решение Минкульта отказать картине в выдаче прокатного удостоверения. Своим мнением он поделился в интервью «Газете.Ru».

Режиссер уточнил, что прокатное удостоверение для фильма сейчас на стадии обработки. Главная претензия представителей Минкульта к фильму заключается в названии картины. Фильм Переверзева не связан с двумя первыми частями проекта, снятыми режиссером Алексеем Балабановым. В «Брате-3» будут показаны события 2000-х, происходящие в Тамбове. Режиссер заявил, что не нарушил никакие законы, назвав свой фильм именно так.

«Если фильм будет на экране и будут обнаружены какие-то отсылы или намеки, я готов нести за это ответственность. Я гражданин Российской Федерации, я живу здесь. Я открыт. Поэтому я считаю, что недопустимо этот фильм ограничить и не дать его зрителю. Если у кого-то были бы ко мне какие-то претензии, то они спокойно могли бы оспаривать их в судах после выхода фильма в прокат», — заявил режиссер.

18 ноября Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Брат-3». По словам руководителя дистрибуции картины, если прокатное удостоверение не выдадут к 20 ноября, показ фильма отменится в Тамбове, где проходили съемки, и в Санкт-Петербурге, а затраченные на его раскрутку средства сгорят.

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