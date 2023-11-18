Российский омбудсмен высказалась об отказе частных клиник проводить аборты

Детский омбудсмен Львова-Белова поддержала отказ частных клиник проводить аборты

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова поддержала отказ частных клиник от проведения абортов, отметив, что в этом есть правильные ориентиры. Об этом в субботу, 18 ноября, сообщает ТАСС.

По ее словам, вывод процедуры из частной практики позволит государству более полно оказывать матерям поддержку, в том числе психологическую. «Вывод из частных клиник позволит дать региональную поддержку маме, дать возможность переждать "время тишины" и, самое главное, поработать с психологами», — сказала детский омбудсмен.

Она добавила, что женщины нуждаются в поддержке, чтобы принять взвешенное и обдуманное решение о сохранении или прерывании беременности. Также важно, чтобы женщине рассказали о мерах социальной поддержки семей с детьми. Кроме того, по словам омбудсмена, в регионах обсуждается возможность привлечения к работе с забеременевшими представителей религиозных организаций.

Ранее сообщалось, что в частных клиниках Крыма и Курской области отказались от проведения абортов. Искусственное прерывание беременности в этих регионах будет проводиться только в государственных больницах.