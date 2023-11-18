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17:54, 18 ноября 2023Мир

Шольц вновь заявил о готовности говорить с Путиным

Канцлер Германии Шольц вновь заявил о готовности говорить с Владимиром Путиным

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил, что намерен продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным. Его слова передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

«Я буду говорить с ним», — заявил канцлер на встрече с гражданами в населенном пункте Нутеталь рядом с Берлином. При этом Шольц уточнил, что не видит сценария, при котором Москва пошла бы на какие-то уступки в отношении конфликта с Украиной.

Ранее Шольц неоднократно заявлял, что готов продолжить переговоры с Путиным по ситуации на Украине. Канцлер отмечал, что уже вел переговоры с президентом России в прошлом и сделает это снова в будущем, так как этого требует ситуация. Однако канцлер отметил, что для переговоров необходим «решительный шаг со стороны России — вывод войск». По мнению Шольца, к этому сейчас российская сторона не готова.

В июне Олаф Шольц также говорил, что хочет поддерживать контакты с Владимиром Путиным и намерен в скором времени провести с ним телефонный разговор.

При этом в сентябре он обвинил Путина в наличии империалистических планов по «завоеванию Украины».

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