Солистка Мариинского театра получила травму во время спектакля

Солистка Мариинского театра Хорева получила травму во время спектакля

Первая солистка Мариинского театра Мария Хорева получила травму во время спектакля балета «Лебединое озеро». Об этом в субботу, 18 ноября, сообщает РИА Новости.

«Коллектив театра надеется на быстрое восстановление Марии и желает ей скорейшего выздоровления», — сообщили агентству в пресс-службе театра.

Мария Хорева работает в труппе Мариинки с 2018 года с момента окончания Академии русского балета имени Вагановой. Согласно информации на сайте театра, она занята более чем в десяти спектаклях, среди которых «Жизель», «Баядерка», «Спящая красавица», «Дон Кихот», «Лебединое озеро» и «Щелкунчик».

Ранее сообщалось, что художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра дирижер Валерий Гергиев может возглавить Государственный академический Большой театр. Отмечалось, что он займет пост Владимира Урина, который был генеральным директором театра с 2013 года. До этого сообщалось, что Урин решил покинуть должность по собственному желанию.