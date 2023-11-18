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18:32, 18 ноября 2023Культура

Солистка Мариинского театра получила травму во время спектакля

Солистка Мариинского театра Хорева получила травму во время спектакля

Фото: Unsplash

Первая солистка Мариинского театра Мария Хорева получила травму во время спектакля балета «Лебединое озеро». Об этом в субботу, 18 ноября, сообщает РИА Новости.

«Коллектив театра надеется на быстрое восстановление Марии и желает ей скорейшего выздоровления», — сообщили агентству в пресс-службе театра.

Мария Хорева работает в труппе Мариинки с 2018 года с момента окончания Академии русского балета имени Вагановой. Согласно информации на сайте театра, она занята более чем в десяти спектаклях, среди которых «Жизель», «Баядерка», «Спящая красавица», «Дон Кихот», «Лебединое озеро» и «Щелкунчик».

Ранее сообщалось, что художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра дирижер Валерий Гергиев может возглавить Государственный академический Большой театр. Отмечалось, что он займет пост Владимира Урина, который был генеральным директором театра с 2013 года. До этого сообщалось, что Урин решил покинуть должность по собственному желанию.

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      Игорь Дмитров
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