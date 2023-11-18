Нарколог ответил на вопрос о наиболее эффективном способе бросить курить

Нарколог Исаев: специалист позволит более плавно осуществить отказ от курения

Волшебной таблетки от курения не существует, поэтому однозначного ответа на вопрос о наиболее эффективном способе бросить курить нет. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил врач-нарколог Руслан Исаев.

Ранее стало известно, что в России на 13 процентов вырос спрос на средства для отказа от курения (никотиновые жвачки, пластыри, специализированные спреи и прочее).

«Каждый выбирает тот способ, который ему подходит. Я знаю людей, которые бросали и с помощью различных жвачек, и с помощью таблеток. Самое главное — желание, не опускать руки, перепробовать все и найти свое», — сказал нарколог.

Бросая курить, желательно обратиться к специалисту, отметил психиатр. Обычно, по его словам, врач оценивает, насколько у пациента тяжелый абстинентный синдром, и назначает вспомогательные средства. «Это могут быть средства от кашля или те, которые давление регулируют. Возможно, какие-то другие поддерживающие — снотворное, психотропные препараты. То есть конечно специалист назначит комплекс, который позволит более мягко и плавно осуществить отказ», — добавил Исаев.

Результаты другого исследования показали, что российские курильщики начали чаще покупать сигариллы — в третьем квартале 2023 года продажи выросли на 105,7 процента в натуральном выражении. Динамика спроса на другую табачную продукцию оказалась скромнее. За данный период продажи сигарет и папирос выросли на 4,1 процента, а табака для кальяна — на 6,2 процента. Россияне были вынуждены начать переходить с традиционных сигарет на сигариллы из-за роста цен. За последние три месяца подорожание зафиксировано во всех категориях.

