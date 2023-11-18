В ЮНИСЕФ рассказали об уникальности конфликта в Газе

ЮНИСЕФ: конфликт в Газе является уникальным, люди оказались в ловушке

Конфликт в секторе Газа является уникальным, так как люди оказались в ловушке из-за блокады Израиля и не могут спастись. Об этом заявила исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел, передает CNN.

Она уточнила, что у людей в акнлаве нет доступа к воде и продуктам. «Во многих местах люди могут уехать, но здесь они никуда не могут уехать из-за блокады. Они просто оказались в ловушке», — рассказала она.

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас назвал удар по сектору Газа «военной резней» со стороны Израиля.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.