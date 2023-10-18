Палестина назвала действия Израиля военной резней
Президент Палестины Аббас назвала действия Израиля «военной резней»СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Президент Палестины Махмуд Аббас назвал удар по больнице в секторе Газа «военной резней» со стороны Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.
«Израиль совершил ужасную военную резню, нанеся удар по больнице в Газе», — заявил он. Политик призвал Совет безопасности ООН осудить действия Израиля.
Ранее глава политбюро палестинского движения ХАМАС обвинил США в совершенных Израилем в Газе преступлениях, в частности, в больнице Аль-Ахли. По его словам, Вашингтон «прикрывает израильскую агрессию».
Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.