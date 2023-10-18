Палестина назвала действия Израиля военной резней

Президент Палестины Аббас назвала действия Израиля «военной резней»

Президент Палестины Махмуд Аббас назвал удар по больнице в секторе Газа «военной резней» со стороны Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Израиль совершил ужасную военную резню, нанеся удар по больнице в Газе», — заявил он. Политик призвал Совет безопасности ООН осудить действия Израиля.

Ранее глава политбюро палестинского движения ХАМАС обвинил США в совершенных Израилем в Газе преступлениях, в частности, в больнице Аль-Ахли. По его словам, Вашингтон «прикрывает израильскую агрессию».

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.