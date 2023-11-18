В российском городе нашли тело мальчика с ножевым ранением

Пропавшего в красноярском Ачинске 12-летнего школьника нашли мертвым в реке

В городе Ачинске Красноярского края нашли тело пропавшего 12-летнего мальчика. Об этом пишет Telegram-канал «Проспект Мира».

О пропаже мальчика 17 ноября сообщила его мама. Он не вернулся из школы.

Тело мальчика обнаружили 18 ноября в реке Мазульке в границах Ачинска. На нем нашли ножевое ранение.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ.

Ранее стало известно, что двухлетнего мальчика, который пропал 24 октября в Краснодаре, нашли в сопровождении посторонней женщины.