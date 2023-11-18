Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:42, 18 ноября 2023Среда обитания

Жителей Турции попросили экономить воду

CNN Türk: жителей Турции попросили экономить воду из-за засухи

Фото: Unsplash

Министр сельского хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы попросил граждан страны экономить воду из-за засухи. Об этом чиновник заявил в интервью CNN Türk.

«Мы ожидаем, что наши граждане будут более внимательно и чувствительно относиться к воде. Если нет воды, то нет и жизни. Если мы думаем об этом как о временном отрезке, то мы ошибаемся. Это часть нашей жизни», — сказал он.

Прошедший август стал в Турции самым засушливым за 33 года, сообщили ранее в генеральном департаменте метеорологии. Значительная часть территории страны вошла в зону чрезвычайной ситуации из-за засухи.

В октябре также сообщалось, что уровень запасов воды в водохранилищах, снабжающих Стамбул, снизился до 20,6 процента с апрельских 48,5 процента. Отмечалось, что такого объема хватит лишь на 57 дней, тогда как в середине августа можно было рассчитывать на 91 день. Уже тогда говорилось, что в случае продолжения засухи ситуация может превратиться в критическую.

Что думаешь? Оцени!
      Игорь Дмитров
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший замминистра финансов России объявлен в розыск. Он разработал антироссийские санкции

      Жительница Подмосковья набросилась с ножом на мужа и свекровь

      Пашинян заявил о согласовании основных принципов мира с Азербайджаном

      Действующий украинский летчик прилетел в Россию

      Жителей Турции попросили экономить воду

      Армия Израиля передала помощь больнице в Газе

      Диетолог назвала источник «сосудистой катастрофы»

      В МИД России вызвали временного поверенного в делах Чехии

      В российском городе нашли тело мальчика с ножевым ранением

      Армения предложила Азербайджану обменяться пленными по принципу «всех на всех»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости