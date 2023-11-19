Белгородский губернатор сообщил об атаке ВСУ нескольких муниципалитетов

Гладков сообщил о двух пострадавших в Белгородской области из-за дрона-камикадзе

За последние сутки несколько муниципалитетов Белгородской области подверглись атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). О последствиях ударов сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в Белгородском районе по селу Красный Хутор ВСУ выпустили 6 артиллерийских снарядов. По селу Щетиновка выпущено 8 артиллерийских снарядов, также с БПЛА на село сбросили 2 взрывных устройства. Пострадавших нет, повреждены два трактора.

«В Волоконовском районе из миномета и гранатомета обстреляли окраину хутора Старый — зафиксировано 8 минометных снарядов и 20 гранатометных выстрелов. Обошлось без последствий», — перечислил он.

В Грайворонском городском округе в результате атаки дрона-камикадзе пострадали два человека — у мужчин осколочные ранения нижних конечностей.

«По окраине села Сподарюшино выпущено 6 минометных снарядов. Также противник атаковал село с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет», — добавил Гладков.

В Ровеньском районе по окраине поселка Ровеньки выпущена ракета «Точка-У». В результате обстрела повреждения зафиксированы в 7 частных домовладениях, 3 автомобилях и на территории одного из предприятий.

Ранее сообщалось, что в поселке Ровеньки Белгородской области нашли обломок ракеты ВСУ «Точка-У» и воронку от ее детонации. Диаметр воронки составляет несколько метров. Снаряд сбила российская система ПВО, а взорвался он уже на земле — в поле, далеко от местных жителей.

18 ноября Гладков сообщил, что по области с территории Украины за день было выпущено более 50 снарядов.