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22:31, 19 ноября 2023Россия

Часть эвакуированных из сектора Газа россиян разместят в Калужской области

Порядка 130 эвакуированных из Палестины россиян разместят в Калужской области

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Около 130 эвакуированных из Палестины россиян разместят в Калужской области. Об этом рассказал глава региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«Граждане России, вынужденно покинувшие территорию Палестины, будут размещены в Калужской области. По решению Федерального штаба по работе с беженцами в ближайшее время к нам прибудет порядка 130 человек», — отметил он.

По словам губернатора, беженцы будут проживать в одном из пунктов временного размещения. Шапша также поручил сотрудникам регионального правительства оказать помощь в данном вопросе.

12 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что с эвакуированными из сектора Газа 70 россиянами работает МЧС.

Она также раскрыла подробности эвакуации граждан РФ из анклава. По словам представителя МИД, над вызволением россиян работали МЧС, Минтранс, Росавиация, дипломаты в Палестине, Израиле, Египте и в сопредельных странах во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

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      Марина Совина
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