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00:43, 19 ноября 2023Спорт

Франция разгромила Гибралтар со счетом 14:0 в отборе к Евро-2024

Сборная Франции разгромила Гибралтар со счетом 14:0 в матче отбора к Евро-2024

Фото: Claudia Greco / Reuters

Сборная Франции разгромила Гибралтар в матче отбора к Евро-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра прошла в Ницце и завершилась со счетом 14:0. На первых минутах встречи гибралтарец Итан Сантос забил автогол. Хет-триком отметился Килиан Мбаппе, дубли на счету Оливье Жиру и Кингсли Комана. Также забитыми мячами отличились Уоррен Заир-Эмери, Жонатан Клосс, Юссуф Фофана, Адриен Рабьо и Усман Дембеле.

Сборная Франции одержала крупнейшую победу в своей истории и установила рекорд квалификационных турниров чемпионатов Европы. Команда занимает первое место в группе B с 21 очком. Гибралтар, не набравший очков, идет на последней пятой строке.

Групповой этап квалификационного турнира Евро-2024 завершится 21 ноября 2023 года.

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      Андрей Стрельцов
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