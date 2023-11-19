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23:50, 19 ноября 2023Мир

Иран призвал Россию активнее участвовать в достижении мира на Ближнем Востоке

МИД Ирана призвал РФ активнее участвовать в достижении мира на Ближнем Востоке
Хосейн Амир Абдоллахиан

Хосейн Амир Абдоллахиан. Фото: Mike Segar / Reuters

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым призвал Москву играть более активную роль в достижении мира на Ближнем Востоке. Об этом сообщается в Telegram-канале иранского ведомства.

Глава МИД Ирана также заявил о необходимости «предотвратить этнические чистки и вынужденную миграцию жителей Газы».

Абдоллахиан также подчеркнул, что американские власти «усиливают интенсивность и масштабы войны».

Ранее Абдоллахиан пригрозил американской стороне жестким ответом в случае атаки по иранским силам в Сирии. По его словам, на сегодняшний день один офицер из иранских ВС не пострадал в результате атак Соединенных Штатов по военным базам в Сирии.

9 ноября президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов нанести удары по целям, связанным с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР), если такая мера понадобится.

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