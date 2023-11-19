Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:16, 19 ноября 2023Мир

Тегеран пригрозил США жестким ответом в случае атаки на ВС Ирана в Сирии

МИД Ирана: Тегеран даст жесткий ответ США в случае атаки на ВС Ирана в Сирии
Хосейн Амир Абдоллахиан

Хосейн Амир Абдоллахиан. Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан пригрозил США жестким ответом в случае атаки по иранским силам в Сирии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

По его словам, на сегодняшний день один офицер из иранских ВС не пострадал в результате атак Соединенных Штатов по военным базам в Сирии.

Абдоллхаиан добавил, что с прибытием американского военного флота к берегам Палестины и Израиля, Вашингтон повышает вероятность для своих военных кораблей получить «значительный урон».

Ранее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани заявил, что Тегеран не имеет отношения к атакам на военные базы США на Ближнем Востоке.

В октябре госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что угроза для сил США на Ближнем Востоке исходит от сторонников Ирана, но Вашингтон к этому готов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Париже самолет вылетел из аэропорта без пилота и 30 пассажиров

      Зеленский сменил командующего Медицинскими силами ВСУ

      Джокович выиграл Итоговый турнир ATP

      Шляпу Наполеона продали на аукционе почти за два миллиона евро

      Финская АЭС «Олкилуото-3» приостановила свою работу

      Россиянам назвали способ сократить число звонков от мошенников

      В подконтрольном Киеву Херсоне вновь произошли взрывы

      Врач перечислила спасающие в холодное время года продукты

      Иран призвал исламские страны разорвать отношения с Израилем

      На Украине рассказали об успешной военной тактике России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости