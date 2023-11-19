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23:56, 19 ноября 2023Спорт

Кубинские футболисты прилетели на матч с Россией без нужных бутс

Кубинским футболистам перед матчем со сборной России купили бутсы в Волгограде

Фото: Pedro Soares / Global Look Press

Футболисты сборной Кубы прилетели на матч с Россией в Волгограде без нужных бутс. Об этом сообщил генеральный секретарь Ассоциации футбола Кубы Мигель Анхель Диас, его слова приводит «Матч ТВ».

«Встал вопрос нужных бутс. У нас синтетические поля, как правило, газон не такой влажный, и поэтому используем бутсы с короткими шипами. Когда прилетели в Россию, поняли, что нам нужна другая обувь, чтобы сыграть матч», — сказал Диас.

По словам функционера, команде пришлось покупать экипировку прямо в Волгограде. «Качество было не столь важно, сколько характеристики обуви, чтобы была возможность нормально сыграть в футбол на таком газоне», — отметил Диас.

Товарищеский матч сборных России и Кубы пройдет 20 ноября в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Кубинцы занимают 169-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

В октябре сборная России провела два товарищеских матча. 16 октября команда Валерия Карпина сыграла вничью с Кенией, а четырьмя днями ранее обыграла Камерун. По решению ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) россияне отстранены от официальных международных соревнований.

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      Андрей Стрельцов
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