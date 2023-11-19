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00:14, 20 ноября 2023Россия

На границе с Финляндией организовали палаточный городок для мигрантов

В Карелии организовали палаточный городок для мигрантов на границе с Финляндией

Фото: Игорь Петров / РИА Новости

В приграничном с Финляндией карельском городе Костомукша разворачивают пункты временного проживания для мигрантов. разворачивают. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкомитета Карелиии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Населенный пункт расположен недалеко от международного пункта пропуска «Люття» (Вартиус).

«Сейчас организовываются [в Костомукше] пункты временного проживания. Беженцы, мигранты там у нас идут . Сейчас Главное управление МЧС занимается этим по республике Карелия, они там все организовывают», — подчеркнул собеседник агентства.

19 ноября в финском городе Лаппеенранта прошел митинг против закрытия границы с Россией. Как уточняется, закрытие границ лишило некоторых жителей Финляндии права видеться со своими семьями.

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      Юлия Мискевич
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