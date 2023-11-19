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12:29, 19 ноября 2023Спорт

Российских хоккеистов признали первой и второй звездой дня в НХЛ

В НХЛ признали Никиту Кучерова и Артемия Панарина первой и второй звездой дня

Фото: John Jones / Unsplash

Российских игроков Никиту Кучерова и Артемия Панарина признали первой и второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте организации.

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Панарин, ставший второй звездой вечера, оформил дубль в матче против «Нью-Джерси Девилс» и помог своей команде победить со счетом 5:3. Форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Кучеров, возглавивший список самых ярких игроков дня, забросил две шайбы и совершил результативную передачу в противостоянии с «Эдмонтон Ойлерс».

Панарин благодаря этому дублю установил новый рекорд «Рейнджерс» по продолжительности результативной серии. Он отличился во всех 15 матчах с начала сезона-2023/2024. Кроме того, форвард обновил аналогичное достижение среди российских хоккеистов в НХЛ. Ранее рекордсменом был Дмитрий Квартальнов, который набирал очки в 14 матчах подряд в сезоне-1992/1993, когда играл за «Бостон Брюинс».

Кучеров ранее попал в топ-10 лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network. «Он третий раз в карьере набрал 100 очков за сезон. Это единственный игрок "Тампы", у которого таких сезонов больше, чем один», — отметили составители рейтинга и поставили россиянина на восьмое место.

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      Андрей Стрельцов
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