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22:50, 19 ноября 2023Спорт

Советской олимпийской чемпионке пожизненно запретили тренировать в Канаде

Олимпийской чемпионке Эльвире Саади пожизненно запретили тренировать в Канаде

Фото: РИА Новости

Федерация гимнастики Канады (Gymnastics Canada) пожизненно запретила двукратной олимпийской чемпионке Эльвире Саади заниматься тренерской деятельностью. Об этом в Twitter написал адвокат Эмир Краун со ссылкой на заявление организации.

Специалист была лишена членства в Gymnastics Canada и любых региональных отделениях на десять лет. Отстранение включает в себя запрет на любую деятельность, связанную с организацией, включая тренерство, судейство, постановку программ, волонтерство и административную деятельность.

По истечении дисквалификации Саади сможет заняться подготовкой тренеров. При этом отмечается, что ей нельзя будет иметь прямых контактов со спортсменами, а именно пожизненно запрещается заниматься тренерской, судейской и административной деятельностью.

Саади переехала в Канаду в 1991 году. В составе сборной СССР она стала олимпийской чемпионкой в 1972 и 1976 годах в командных соревнованиях. Тренера отстранили от работы в конце 2020 года в связи с обвинениями в эмоциональном и психологическом насилии.

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      Анастасия Борисова
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