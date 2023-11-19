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19:59, 19 ноября 2023Россия

Спецборт МЧС с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел из Каира

МЧС России: спецборт с 117 россиянами, эвакуированными из Газы, вылетел из Каира

Кадр: МЧС России

Спецборт МЧС России с 117 россиянами, эвакуированными из сектора Газа, вылетел из Каира в Москву. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства.

«Самолет Ил-76 доставляет 117 соотечественников в Россию. В пути их сопровождают медики и психологи МЧС России», — заявили в ведомстве.

Ранее в МИД России заявили, что 900 россиян и членов их семей обратились за помощью. На данным момент удалось эвакуировать 558 человек, а 408 из них уже доставлены самолетами МЧС из Египта в Россию. В МИД уточнили, что ситуация у пункта пропуска «Рафах» сложная, поэтому эвакуация идет поэтапно.

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      Семен Александров
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