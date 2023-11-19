В МИД заявили, что РФ эвакуировала из Газы 558 своих граждан из 900 обратившихся

Россия эвакуировала из Газы свыше 500 граждан из 900 обратившихся. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел (МИД).

По данным ведомства, 900 россиян и членов их семей обратились за помощью. На данным момент удалось эвакуировать 558 человек, а 408 из них уже доставлены самолетами МЧС из Египта в Россию. В МИД уточнили, что ситуация у пункта пропуска «Рафах» сложная, поэтому эвакуация идет поэтапно.

Ранее в московском аэропорту Домодедово приземлился спецборт МЧС, на борту которого находятся 120 эвакуированных из сектора Газы россиян. Во время полета эвакуированных сопровождали медики и психологи МЧС. После прохождения таможенного контроля россияне смогут самостоятельно покинуть аэропорт или перебраться в пункт временного размещения.