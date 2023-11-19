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17:01, 19 ноября 2023Мир

Россия эвакуировала из Газы свыше 500 граждан из 900 обратившихся

В МИД заявили, что РФ эвакуировала из Газы 558 своих граждан из 900 обратившихся

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Россия эвакуировала из Газы свыше 500 граждан из 900 обратившихся. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел (МИД).

По данным ведомства, 900 россиян и членов их семей обратились за помощью. На данным момент удалось эвакуировать 558 человек, а 408 из них уже доставлены самолетами МЧС из Египта в Россию. В МИД уточнили, что ситуация у пункта пропуска «Рафах» сложная, поэтому эвакуация идет поэтапно.

Ранее в московском аэропорту Домодедово приземлился спецборт МЧС, на борту которого находятся 120 эвакуированных из сектора Газы россиян. Во время полета эвакуированных сопровождали медики и психологи МЧС. После прохождения таможенного контроля россияне смогут самостоятельно покинуть аэропорт или перебраться в пункт временного размещения.

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      Екатерина Кашурникова
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