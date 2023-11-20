Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:39, 20 ноября 2023Бывший СССР

Алиев назвал операцию в Карабахе примером для подражания

Алиев назвал операцию в Карабахе примером на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Ильхам Алиев

Ильхам Алиев. Фото: Булкин Сергей / news.ru / Globallookpress.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал военную операцию Баку в Нагорном Карабахе примером для подражания на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Его слова приводит РИА Новости.

«Операция длилась менее 24 часов и обошлась без каких-либо жертв среди мирного населения. Думаю, на фоне происходящего сейчас на Ближнем Востоке это должно стать примером того, как надо проводить военную операцию с нулевыми потерями среди мирного населения», — заявил глава государства.

19 сентября власти Азербайджана объявили о начале «локальных антитеррористических мероприятий» на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Уже 20 сентября власти НКР сообщили о капитуляции перед Азербайджаном. Армия обороны республики была разоружена и расформирована.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Счастливчик выиграл в лотерею два миллиарда долларов. Как у него пытаются отобрать самый большой джекпот в истории?

      Путин призвал повышать скорость и комфортность общественного транспорта

      Находка стоимостью 72 тысячи долларов вызвала конфликт между семьями

      Мужчины и женщины перечислили главные ошибки во время секса

      В США назвали условие переговоров России и Украины

      Стал известен возможный срок отмены запретов на вывоз дизтоплива

      «Мы не хотим независимой России» Бравший интервью у Путина американский режиссер высказался о планах США

      Россиянина приговорили к четырем годам за посредничество во взяточничестве

      В «Ростехе» рассказали о преимуществах системы «Торнадо-С»

      Польские фермеры присоединятся к протесту дальнобойщиков на границе с Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости