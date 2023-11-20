Алиев назвал операцию в Карабахе примером для подражания

Алиев назвал операцию в Карабахе примером на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал военную операцию Баку в Нагорном Карабахе примером для подражания на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Его слова приводит РИА Новости.

«Операция длилась менее 24 часов и обошлась без каких-либо жертв среди мирного населения. Думаю, на фоне происходящего сейчас на Ближнем Востоке это должно стать примером того, как надо проводить военную операцию с нулевыми потерями среди мирного населения», — заявил глава государства.

19 сентября власти Азербайджана объявили о начале «локальных антитеррористических мероприятий» на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Уже 20 сентября власти НКР сообщили о капитуляции перед Азербайджаном. Армия обороны республики была разоружена и расформирована.