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05:20, 20 ноября 2023Россия

Авиация России нанесла ракетно-бомбовые удары по пяти бригадам ВСУ

Авиация России нанесла ракетно-бомбовые удары по ВСУ на купянском направлении

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский заявил, что оперативно-тактическая авиация России нанесла ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Также отмечается, что экипажами ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 были нанесены авиационные удары по скоплению живой силы, вооружениям и военной техники 14-й и 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригады в районах Ивановки, Берестового, Стельмаховки.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ нанесли удар в районе села Новомихайловка в Донецкой народной республике (ДНР). В министерстве уточнили, что в результате атаки украинская армия потеряла около 140 бойцов и два автомобиля.

5 ноября сообщалось, что Вооруженные силы Украины ударили 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу в городе Керчи, средства противовоздушной обороны сбили 13. В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе.

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