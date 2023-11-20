The Sun: британская атомная подлодка едва не утонула в Атлантическом океане

Атомная подводная лодка типа Vanguard ВМС Великобритании едва не утонула в Атлантическом океане. Об этом пишет газета The Sun.

По данным издания, на борту находились 140 человек. Субмарина готовилась к патрулированию в Атлантическом океане, когда из строя вышли показывающие глубину датчики. Катастрофы удалось избежать благодаря работе инженеров, подчеркнула газета.

В октябре британская разведка сообщила о гибели экипажа атомной подводной лодки Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая. По ее информации, субмарина «попала в ловушку» для кораблей США и Великобритании во время выполнения миссии в Желтом море. Всего погибли 55 членов экипажа: 22 офицера, 7 курсантов, 9 старшин, 17 матросов.