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00:45, 4 октября 2023Мир

В Англии сообщили о гибели экипажа китайской атомной подлодки. Субмарина «попала в ловушку» для кораблей США и Британии

DM: разведка Британии заявила о гибели 55 моряков с атомной подводной лодки КНР

Фото: Unsplash.com

Британская разведка сообщила о гибели экипажа атомной подводной лодки Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) «093-417». По ее информации, субмарина «попала в ловушку» для кораблей США и Великобритании во время выполнения миссии в Желтом море. Об этом пишет Daily Mail.

По его информации, авария произошла 21 августа. Всего погибли 55 членов экипажа: 22 офицера, семь курсантов, девять старшин, 17 матросов. Предполагается, что среди погибших находится капитан китайской субмарины Сюэ Юн-Пэн.

Независимого подтверждения предполагаемой гибели подводной лодки в открытом доступе пока нет, отмечает издание.

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Причины гибели экипажа

Согласно данным секретного отчета британской разведки, моряки погибли в результате отказа кислородных систем субмарины.

Насколько мы понимаем, смерть вызвана гипоксией из-за неисправности системы на подводной лодке. Подводная лодка столкнулась с цепным и якорным препятствием, используемым ВМС Китая для ловли подводных лодок США и их союзников

отчет разведки Великобритании

После столкновения произошли сбои в системах, на ремонт и всплытие судна ушло шесть часов, в результате чего экипажу не хватило кислорода.

Daily Mail обратилось в Королевский флот, чтобы обсудить детали, содержащиеся в отчете Великобритании, но официальные источники отказались комментировать ситуацию. Доклад Великобритании, основанный на данных военной разведки, имеет высокую степень секретности.

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Китай отрицает факт происшествия

Издание отмечает, что официально Китай отрицает факт происшествия с подлодкой. Кроме того, Пекин, вероятно, отказался запросить международную помощь для пострадавшего судна.

Тип 093 — одна из самых современных подводных лодок Китая длиной 351 фут, вооруженная торпедами и известная своим низким уровнем шума. Предполагается, что затопление произошло в водах китайской провинции Шаньдун. Изначально в социальных сетях появились сообщения, что подлодка затонула вблизи Тайваня.

31 августа Минобороны КНР опровергло сообщения об аварии атомной подлодки Народно-освободительной армии Китая (НОАК) 093 Shang у берегов Тайваня. Слухи о возможной аварии прокомментировал официальный представитель китайского оборонного ведомства У Цянь.

С аналогичным заявлением выступил Тайвань и опроверг сведения из открытых источников. Представитель министерства обороны Тайваня Сунь Ли-фан, согласно сообщению газеты Taipei Times, сообщил, что объединенный аппарат разведки и наблюдения не обнаружил никаких доказательств крушения подводной лодки.

С 12 по 14 августа Китай провел военные учения в Восточной-Китайском море. Маневры проходили у восточной провинции Чжэцзян. В районах проведения учений вводился временный запрет на судоходство.

В конце июня представитель Минобороны Тайваня генерал-майор Линь Вэньхуан предупредил, что самолеты и корабли НОАК при входе в 22,2-километровую прибрежную зону, которая является территориальными водами острова, будут уничтожены.

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    Марина Совина
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