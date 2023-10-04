В Англии сообщили о гибели экипажа китайской атомной подлодки. Субмарина «попала в ловушку» для кораблей США и Британии

DM: разведка Британии заявила о гибели 55 моряков с атомной подводной лодки КНР

Британская разведка сообщила о гибели экипажа атомной подводной лодки Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) «093-417». По ее информации, субмарина «попала в ловушку» для кораблей США и Великобритании во время выполнения миссии в Желтом море. Об этом пишет Daily Mail.

По его информации, авария произошла 21 августа. Всего погибли 55 членов экипажа: 22 офицера, семь курсантов, девять старшин, 17 матросов. Предполагается, что среди погибших находится капитан китайской субмарины Сюэ Юн-Пэн.

Независимого подтверждения предполагаемой гибели подводной лодки в открытом доступе пока нет, отмечает издание.

Причины гибели экипажа

Согласно данным секретного отчета британской разведки, моряки погибли в результате отказа кислородных систем субмарины.

Насколько мы понимаем, смерть вызвана гипоксией из-за неисправности системы на подводной лодке. Подводная лодка столкнулась с цепным и якорным препятствием, используемым ВМС Китая для ловли подводных лодок США и их союзников отчет разведки Великобритании

После столкновения произошли сбои в системах, на ремонт и всплытие судна ушло шесть часов, в результате чего экипажу не хватило кислорода.

Daily Mail обратилось в Королевский флот, чтобы обсудить детали, содержащиеся в отчете Великобритании, но официальные источники отказались комментировать ситуацию. Доклад Великобритании, основанный на данных военной разведки, имеет высокую степень секретности.

Китай отрицает факт происшествия

Издание отмечает, что официально Китай отрицает факт происшествия с подлодкой. Кроме того, Пекин, вероятно, отказался запросить международную помощь для пострадавшего судна.

Тип 093 — одна из самых современных подводных лодок Китая длиной 351 фут, вооруженная торпедами и известная своим низким уровнем шума. Предполагается, что затопление произошло в водах китайской провинции Шаньдун. Изначально в социальных сетях появились сообщения, что подлодка затонула вблизи Тайваня.

31 августа Минобороны КНР опровергло сообщения об аварии атомной подлодки Народно-освободительной армии Китая (НОАК) 093 Shang у берегов Тайваня. Слухи о возможной аварии прокомментировал официальный представитель китайского оборонного ведомства У Цянь.

С аналогичным заявлением выступил Тайвань и опроверг сведения из открытых источников. Представитель министерства обороны Тайваня Сунь Ли-фан, согласно сообщению газеты Taipei Times, сообщил, что объединенный аппарат разведки и наблюдения не обнаружил никаких доказательств крушения подводной лодки.

С 12 по 14 августа Китай провел военные учения в Восточной-Китайском море. Маневры проходили у восточной провинции Чжэцзян. В районах проведения учений вводился временный запрет на судоходство.

В конце июня представитель Минобороны Тайваня генерал-майор Линь Вэньхуан предупредил, что самолеты и корабли НОАК при входе в 22,2-километровую прибрежную зону, которая является территориальными водами острова, будут уничтожены.

