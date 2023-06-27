Тайвань пообещал уничтожать китайские самолеты и корабли у своих границ

Минобороны Тайваня: самолеты и корабли НОАК при входе в прибрежную зону будут уничтожены

Самолеты и корабли Народно-освободительной армии Китая (НОАК) при входе в 22,2-километровую прибрежную зону, которая является территориальными водами острова, будут уничтожены. Об этом заявил представитель Минобороны Тайваня генерал-майор Линь Вэньхуан, сообщает ТАСС.

«Если силы НОАК продолжат игнорировать наши предупреждения и прорвутся в наше территориальное водное и воздушное пространство, мы быстро ударим в ответ для обеспечения национальной безопасности [Тайваня]», — пообещал он, добавив, что силы ПВО острова пристально следят за действиями китайских военных после каждого пересечения срединной линии Тайваньского пролива.

24 июня Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову воздушных и морских сил НОАК. Отмечается, что с 8:00 (3:00 мск) было зафиксировано 19 самолетов китайской армии, включая истребители J-10, J-11. Восемь из них пересекли так называемую «срединную линию» Тайваньского пролива. Также тайваньские военные зафиксировали приближение к острову пяти кораблей НОАК, которые проводили совместное боевое патрулирование.