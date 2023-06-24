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07:09, 24 июня 2023Мир

На Тайване зафиксировали приближение самолетов армии Китая

На Тайване зафиксировали приближение к острову 19 самолетов армии Китая

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 19 самолетов и пяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в заявления оборонного ведомства острова в Twitter.

Отмечается, что с 8:00 (3:00 мск) 24 июня было зафиксировано 19 самолетов китайской армии, включая истребители J-10, J-11. Восемь из них пересекли так называемую «срединную линию» Тайваньского пролива.

Также тайваньские военные зафиксировали приближение к острову пяти кораблей НОАК, которые проводили совместное боевое патрулирование.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой КНР Си Цзиньпином заявил, что Соединенные Штаты отказываются поддерживать независимость Тайваня и не станут вступать в конфликт с КНР.

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    Екатерина Подвигина
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