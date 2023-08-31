Китай прокомментировал слухи об аварии подлодки

Минобороны КНР опровергло сообщения об аварии подлодки у берегов Тайваня

Минобороны КНР опровергло сообщения об аварии атомной подлодки Народно-освободительной армии Китая (НОАК) 093 Shang у берегов Тайваня. Слухи о возможной аварии прокомментировал официальный представитель китайского оборонного ведомства У Цянь, сообщает РИА Новости.

«Соответствующие сообщения являются абсолютной ложью», — заявил представитель Минобороны Китая.

С 12 по 14 августа Китай провел военные учения в Восточной-Китайском море. Маневры проходили у восточной провинции Чжэцзян. В районах проведения учений вводился временный запрет на судоходство.