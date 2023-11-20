Гузеева обругала участницу популярного телешоу

Гузеева разозлилась на участницу «Перепой звезду!» из-за песни «Девочка, танцуй»

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева разозлилась на участницу популярного шоу «Перепой звезду!» Софию Салехову, исполнившую песню «Девочка, танцуй» группы Artik & Asti. В эфире программы она обругала вокалистку словами «вас не хочется утешать». Выпуск передачи доступен на сайте Первого канала.

«Я обожаю эту песню ("Девочка, танцуй" — прим. "Ленты.ру"), [расставание — ] это же такая трагедия для девчонки, почему про это не спели хотя бы две строчки. Вас не хочется утешать», — сказала Гузеева, обращаясь к участнице телешоу.

Актриса призналась, что заплакала, когда впервые услышала композицию Artik & Asti. «Вы что-то такое просайгачили сейчас по сцене, я сидела и злилась. (...) Песня не случилась, я сейчас сижу такая расстроенная, честно вам хочу сказать», — добавила она.

Ранее в эфире передачи «Перепой звезду!» Гузееву довели до слез. Актриса заплакала в эфире программы из-за исполнения песни Игоря Корнелюка «Город, которого нет».

Музыкальное шоу «Перепой звезду!» выходит на Первом канале с октября 2023 года. В эфире проекта вокалисты-любители состязаются со звездами, исполняя вместе с ними песни. В состав жюри, помимо Ларисы Гузеевой, вошли актриса Надежда Михалкова, музыкант Петр Дранга, спортивный комментатор Денис Казанский и режиссер Егор Кончаловский.