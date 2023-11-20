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17:41, 20 ноября 2023Мир

Израиль пообещал продолжить операцию в Газе даже после освобождения заложников

«Галей ЦАХАЛ»: Израиль продолжит операцию в Газе после освобождения заложников
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Israel Defense Forces / Handout / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит операцию против палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа даже после освобождения заложников. С таким заявлением в эфире радиостанции «Галей ЦАХАЛ» выступил министр чрезвычайного военного кабинета Израиля и бывший глава Минобороны страны Бени Ганц.

«Даже если будет пауза для возвращения заложников, мы вернемся и ударим по врагу изо всех сил. В настоящее время операция расширяется, усиливается и углубляется», — сказал он.

Ранее Ганц заявил, что Израиль будет преследовать лидеров ХАМАС в Газе и по всему миру.

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      Виктория Кондратьева
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