Израиль пообещал продолжить операцию в Газе даже после освобождения заложников
«Галей ЦАХАЛ»: Израиль продолжит операцию в Газе после освобождения заложниковСюжетВойна Израиля с ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит операцию против палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа даже после освобождения заложников. С таким заявлением в эфире радиостанции «Галей ЦАХАЛ» выступил министр чрезвычайного военного кабинета Израиля и бывший глава Минобороны страны Бени Ганц.
«Даже если будет пауза для возвращения заложников, мы вернемся и ударим по врагу изо всех сил. В настоящее время операция расширяется, усиливается и углубляется», — сказал он.
Ранее Ганц заявил, что Израиль будет преследовать лидеров ХАМАС в Газе и по всему миру.