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15:16, 20 ноября 2023Спорт

Легенда сборной России сравнил стоимость всей команды Кубы с ногой Головина

Александр Мостовой заявил, что правая нога Головина стоит больше сборной Кубы

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Легендарный футболист сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче национальной команды против Кубы. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Наша национальная команда должна стереть в порошок соперников из Кубы, при всем уважении к ним. У нас правая нога [игрока «Монако» Александра] Головина стоит больше, чем вся их сборная», — сравнил он. По словам Мостового, если россияне не победят в матче, это будет позор.

Товарищеский матч сборных России и Кубы пройдет 20 ноября в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Россияне отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года по решению Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.

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