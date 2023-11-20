Милохин перепутал песню SHAMAN «Я русский» с гимном России

Блогер Милохин спел песню SHAMAN «Я русский», перепутав ее с гимном России

Известный блогер Даня Милохин перепутал песню SHAMAN (исполнителя Ярослава Дронова) «Я русский» с гимном России. Он запустил на платформе Twich видеотрансляцию из Дубая, где сейчас живет, и спел эту песню совместно с другом Камалом.

«Бро, я хотел бы это обсудить. Сейчас мы спели с тобой гимн России, ты слышал. Ой, не гимн России, а песню про Россию», — сказал Милохин после исполнения.

Блогер посетовал, что никто не обратит на это внимание, зато в соцсетях охотно разнесут весть, если он решит исполнить украинский гимн.

«Им это не нужно. А если я сейчас спою гимн Украины, брат, то паблики разорвутся, паблики просто с ума сойдут», — рассказал Милохин.

Ранее Даня Милохин не смог ответить, что такое Сахалин и где он находится. Он предположил, что остров является территорией Канады.