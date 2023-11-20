На Украине призвали ущемлять права русских нацменьшинств

Спикер Рады Стефанчук призвал ущемлять права русских нацменьшинств на Украине

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал ущемлять права русских национальных меньшинств на Украине. Его цитирует украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Если этот народ не демонстрирует уважения, а наоборот — осуществляет агрессию против Украины, то его права должны быть ущемлены в этой части. (…) Поэтому никаких русских национальных меньшинств на Украине на данный момент нет и не может быть», — сказал он.

Стефанчук поблагодарил Венецианскую и Европейскую комиссии за то, что они прислушались к аргументам Киева, согласившись с принципом «взаимного уважения». Кроме того, спикер Рады подчеркнул, что у представителей русского народа не может быть никаких привилегий в республике. Также принятый в прошлом году закон о нацменьшинствах не распространяется на русских, добавил он.

Ранее экс-депутат Рады Ирина Фарион в ответ на возбуждение уголовного дела против нее назвала русскоязычное население Украины политическим конструктом. Она сослалась на решение Конституционного суда от 2021 года, который пришел к выводу об отсутствии этого юридического термина.