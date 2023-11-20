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15:14, 20 ноября 2023Бывший СССР

На Украине призвали ущемлять права русских нацменьшинств

Спикер Рады Стефанчук призвал ущемлять права русских нацменьшинств на Украине

Фото: РИА Новости

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал ущемлять права русских национальных меньшинств на Украине. Его цитирует украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Если этот народ не демонстрирует уважения, а наоборот — осуществляет агрессию против Украины, то его права должны быть ущемлены в этой части. (…) Поэтому никаких русских национальных меньшинств на Украине на данный момент нет и не может быть», — сказал он.

Стефанчук поблагодарил Венецианскую и Европейскую комиссии за то, что они прислушались к аргументам Киева, согласившись с принципом «взаимного уважения». Кроме того, спикер Рады подчеркнул, что у представителей русского народа не может быть никаких привилегий в республике. Также принятый в прошлом году закон о нацменьшинствах не распространяется на русских, добавил он.

Ранее экс-депутат Рады Ирина Фарион в ответ на возбуждение уголовного дела против нее назвала русскоязычное население Украины политическим конструктом. Она сослалась на решение Конституционного суда от 2021 года, который пришел к выводу об отсутствии этого юридического термина.

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      Кристина Есикова
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