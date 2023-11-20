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18:29, 20 ноября 2023Бывший СССР

На Украине в честь Джохара Дудаева решили назвать еще одну улицу

В Виннице решили назвать улицу в честь Джохара Дудаева

Фото: Leo_nik / Shutterstock / Fotodom

На Украине решили назвать улицу в честь первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Джохара Дудаева. Об этом сообщает «Винница.инфо» со ссылкой на проект решения исполкома Винницкого городского совета.

В честь первого главы ЧРИ планируют назвать улицу в районе Вишенка. Кроме того, горсовет переименует улицы Ушинского и Верхарную, а также тупик Скифский. Они будут носить имена украинских военнослужащих, ликвидированных Российской армией в ходе специальной военной операции.

В ноябре 2022 года в Виннице улицу Льва Толстого переименовали в честь Степана Бандеры. Тогда же было предложено назвать одну из улиц города в честь генерала Украинской повстанческой армии (запрещенная в России экстремистская организация) Ивана Трейко.

Ранее улица Джохара Дудаева появилась в Киеве. Кроме того, Грозненская улица украинской столицы была переименована в Ичкерийскую.

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      Александр Курбатов
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