На Украине в честь Джохара Дудаева решили назвать еще одну улицу

В Виннице решили назвать улицу в честь Джохара Дудаева

На Украине решили назвать улицу в честь первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Джохара Дудаева. Об этом сообщает «Винница.инфо» со ссылкой на проект решения исполкома Винницкого городского совета.

В честь первого главы ЧРИ планируют назвать улицу в районе Вишенка. Кроме того, горсовет переименует улицы Ушинского и Верхарную, а также тупик Скифский. Они будут носить имена украинских военнослужащих, ликвидированных Российской армией в ходе специальной военной операции.

В ноябре 2022 года в Виннице улицу Льва Толстого переименовали в честь Степана Бандеры. Тогда же было предложено назвать одну из улиц города в честь генерала Украинской повстанческой армии (запрещенная в России экстремистская организация) Ивана Трейко.

Ранее улица Джохара Дудаева появилась в Киеве. Кроме того, Грозненская улица украинской столицы была переименована в Ичкерийскую.