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16:19, 20 ноября 2023Мир

Названа причина задержки соглашения по заложникам Израиля в секторе Газа

ТАСС: соглашение по заложникам в Газе задерживается из-за позиции Израиля

Фото: Amir Cohen / Reuters

Соглашение по освобождению заложников в Газе задерживается из-за позиции Израиля, который отказывается прекращать разведывательные полеты в небе над палестинской территорией в рамках временного прекращения огня и процесса создания условий для безопасного осуществления сделки по обмену пленными. Об этом ТАСС сообщил палестинский дипломатический источник, участвующий в переговорах в Катаре.

«Правительство [Биньямина] Нетаньяху не соглашается прекратить разведывательные полеты в небе над сектором Газа на пятидневный период, в течение которого будет осуществляться сделка», — заявил источник.

Отмечается, что американские представители предложили шестичасовой запрет на все полеты израильской авиации в один из дней перемирия в качестве компромисса, однако палестинское движение ХАМАС до сих пор не согласилось на подобное ответное предложение.

Ранее стало известно, что сообщения о достижении между ХАМАС и Израилем соглашения о прекращении огня 20 ноября и освобождении ряда заложников не соответствует действительности.

19 ноября сообщалось, что представители Египта и США начали переговоры по перемирию в секторе Газа. Как уточнили эксперты, Каир активно взаимодействует со Штатами и партнерами по вопросу прекращения огня на палестинской территории.

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      Виктория Кондратьева
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