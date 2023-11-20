Объявлен «Джентльмен года» в российском футболе

Форвард ЦСКА Федор Чалов стал обладателем премии «Джентльмен года»

Форвард ЦСКА и сборной России по футболу Федор Чалов стал обладателем премии «Джентльмен года». Имя победителя объявила KP.RU.

«Первая ассоциация со словом "джентльмен"? В наше время это слово могут, как и многое, искорежить и исказить. Но для меня смысл, вкладываемый в это слово и в эту премию, простой — быть честным по отношению ко всем, в том числе и к себе», — прокомментировал получение награды Чалов.

«Джентльмен года» был определен путем голосования в два этапа. В шорт-лист вошли три претендента, выбранные болельщиками. Помимо Чалова, на награду были номинированы хавбек «Локомотива» Антон Миранчук и защитник «Факела» Игорь Калинин. Затем к голосованию подключились эксперты: 14 из 16 принимавших участие в опросе специалистов отдали первое место Чалову.

«Комсомольская правда» вручает премию «Джентльмен года» выступающим в российском чемпионате футболистам с 1994 года. Основными критериями для определения победителя являются положение претендента в команде, его отношение к соперникам и арбитрам, а также к болельщикам и журналистам. В качестве награды «Джентльмен года» получает сшитый на заказ смокинг.