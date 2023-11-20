Очередную группу эвакуированных из Газы россиян доставили на родину

МЧС: очередную группу из 117 эвакуированных из Газы россиян доставили на родину

Очередная группа из 117 граждан России, эвакуированных накануне из сектора Газа, доставлена на родину. Об этом сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.

Самолет Ил-76, выполнявший спецрейс из Каира, совершил посадку в столичном аэропорту Домодедово. Часть россиян направились к родственникам, остальные — в пункты временного размещения в подмосковных Клину и Волоколамске, где есть все необходимое для комфортного пребывания. Психологи МЧС России оказывают помощь эвакуированным.

Всего с начала гуманитарной миссии в Россию из Каиру доставлено уже 525 человек.

Ранее сообщалось, что около 130 эвакуированных из Палестины россиян разместят в Калужской области.

12 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что с эвакуированными из сектора Газа 70 россиянами работает МЧС.

Она также раскрыла подробности эвакуации граждан РФ из анклава. По словам представителя МИД, над вызволением россиян работали МЧС, Минтранс, Росавиация, дипломаты в Палестине, Израиле, Египте и в сопредельных странах во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.