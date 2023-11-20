Прилепин вспомнил встречу с исполнителем покушения за день до взрыва

Писатель Прилепин вспомнил, что встречался с исполнителем покушения до взрыва

Российский писатель Захар (Евгений) Прилепин вспомнил, что встречался с исполнителем покушения — Александром Пермяковым (внесен в список экстремистов и террористов) — за день до взрыва. Об этом он сообщил в интервью журналистке Ксении Собчак, видео беседы опубликовано на ее YouTube-канале.

По словам Прилепина, с Пермяковым он встретился еще 5 мая 2023 года во время прогулки с дочерью в лесу.

«Пятого числа я увидел этого человека, встретился с ним в лесу (...) Мы с дочкой шли по лесу, и идет навстречу незнакомый человек. Меня удивили две вещи (...) — он резко свернул в лес (...), это резкое такое движение, как будто человек узнал меня лично», — рассказал писатель.

Прилепин отметил, что тогда не придал поведению Пермякова особого значения, так предположил, что тот мог испугаться сопровождавших писателя крупных собак. Однако вторая деталь в поведении Пермякова насторожила его сильнее — пустой рюкзак, который был у будущего исполнителя покушения за спиной.

И я замолчал, как будто меня прокололо в сознание (...) Если это какой-то человек, который пришел по мою душу, если я побегу за ним, он может застрелить меня сейчас же Захар Прилепин

Вспоминая о самом покушении, Прилепин рассказал, что его спасло чудо — Пермяков не имел опыта обращения со взрывчатыми веществами, и допустил ошибки при закладке противотанковых мин на дороге.

Взрыв автомобиля Audi Q7, в котором находился Прилепин, произошел 6 мая около деревни Пионерское Нижегородской области, расположенной примерно в 30 километрах от города Бор. Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт. В июне писатель заявил, что после поправки вернется на службу в Росгвардию.