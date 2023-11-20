В Госдуме ответили на призыв ущемлять права русских на Украине

Сенатор Климов предложил проверить на нарушение УК слова Стефанчука о русских

Правоохранителям необходимо обратить внимание на слова спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, призвавшего ущемлять права русского населения на Украине, и проверить их на предмет нарушения УК РФ. С таким предложением в разговоре с «Лентой.ру» выступил сенатор Совфеда Андрей Климов.

«Если человек возглавляет антироссийский парламент в государстве, не уходит со своего поста и продолжает подобную деятельность, чего еще от него можно ожидать? — сказал Климов. — Я не любитель вступать в заочные дискуссии с бешеными псами. С этими людьми необходимо вести диалог совершенно другими методами. Смысл СВО в том числе как раз в этом, она направлено против таких неонацистских проявлений. В недалеком будущем, я надеюсь, мы доведем все до конца, и таких проявлений не будет».

Он также рекомендовал правоохранителям России с вниманием отнестись к заявлению Стефанчука.

«Там есть признаки, описанные в УК РФ. С этой позиции стоит анализировать подобные высказывания», — считает политик.

Ранее Стефанчук призвал ущемлять права русских национальных меньшинств на Украине. «Если этот народ не демонстрирует уважения, а наоборот — осуществляет агрессию против Украины, то его права должны быть ущемлены в этой части. (…) Поэтому никаких русских национальных меньшинств на Украине на данный момент нет и не может быть», — сказал он.