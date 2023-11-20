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16:25, 20 ноября 2023Россия

Путин выразил соболезнования родным и близким Тулеева

Президент Путин выразил соболезнования родным и близким экс-губернатора Тулеева

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Гумирович всегда стремился к созиданию, служил России, многое сделал для Кузбасса. Был настоящим народным губернатором, которому доверяли люди. Мы сохраним добрую память об Амане Гумировиче», — написал глава государства.

Тулеева не стало 20 ноября, ему было 79 лет. «Яркий, неординарный человек, всю жизнь посвятивший служению Кузбассу и России», — написал текущий губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Аман Тулеев возглавлял Кемеровскую область более 20 лет — с 1997 по 2018 год. Он ушел в отставку после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

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      Никита Абрамов
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