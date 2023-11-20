Словакия заявила о готовности продлить запрет на ввоз зерна с Украины

Глава Минсельхоза Такач: Словакия готова продлить эмбарго на ввоз зерна Украины

Глава министерства сельского хозяйства Словакии Рихард Такач заявил, что страна готова продлить запрет на ввоз в республику зерна и другой сельхозпродукции с Украины. Его слова приводит teraz.sk.

Такач заявил о готовности продлить эмбарго на ввоз зерна с Украины по итогам переговоров с представителями Европейской комиссии в Брюсселе. Он призвал Евросоюз найти совместное решение этого вопроса в рамках организации.

«С большой вероятностью я предложу правительству продлить запрет на импорт [агропродукции с Украины] который в Словакии действует до конца года. Мы не рады делать такие вещи, но Европейская комиссия должна выйти с каким-нибудь решением», — подчеркнул он.

Тема зерна усугубила отношения европейских стран с Украиной. 15 сентября Еврокомиссия не продлила введенное ранее временное эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины. Словакия, Польша, и Венгрия и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна.